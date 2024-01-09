Косяков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косяков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косяков Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Александра

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