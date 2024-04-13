Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Эсаулов Илья Дмитриевич(Димитриев)

Мать: Эсаулова Пелагея Алексеева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
из пох книг 1936
Бракосочетание
21.10.1946

Муж: Эсаулов Павел

Эсауловы, город Киров, Кировская область
из пох книг 1946-48
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Эсаулов Вениамин Павлович

Отец ребёнка: Эсаулов Павел

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Чарушина (Эсаулова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Эсаулов Павел

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Кушова (Эсаулова) Антонина Павловна

Отец ребёнка: Эсаулов Павел

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1948
переехала в слободу Зоновы г.Кирова примерно 1970

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