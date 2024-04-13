Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
из пох книг 1936
Бракосочетание
21.10.1946
Муж: Эсаулов Павел
из пох книг 1946-48
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Эсаулов Вениамин Павлович
Отец ребёнка: Эсаулов Павел
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Чарушина (Эсаулова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Эсаулов Павел
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Кушова (Эсаулова) Антонина Павловна
Отец ребёнка: Эсаулов Павел
Смерть
После 1948
переехала в слободу Зоновы г.Кирова примерно 1970