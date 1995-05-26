Костина Шестункина (Анастасия) Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина Шестункина (Анастасия) Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1995

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1995

Отец: Шестункин Юрий Иванович

Мать: не указана

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