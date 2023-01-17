Алимова Ефросинья Прохотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова Ефросинья Прохотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1890

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Алимов Дмитрий Михайлович

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Дмитрий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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