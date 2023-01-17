Короваев Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1665
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1676
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Короваев Феоклист Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Караваевы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678