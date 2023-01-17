Короваев Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короваев Василий Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1665

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Короваев Лука Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1676

Сын: Короваев Фёдор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Короваев Феоклист Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Короваев Осип Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Караваевы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1678
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