Gering (Mayer) Emma — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gering (Mayer) Emma

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Mayer Karl

Мать: Mayer Rosine

Смерть
1967
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