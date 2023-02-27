Волосков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волосков Иванович
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волоскова) Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1918
Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра
Смерть
Неизвестно