Волосков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Иванович

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волосков Петр Иванович

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волоскова) Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волоскова (Кукавка) Александра

Место жительства
Неизвестно
Харьковка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Волосков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Волоскова (Кукавка) Александра

Харьковка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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