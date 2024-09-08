Герасимов Григорий Калинович
Место рождения
Дата рождения23.01.1885
Дата смертиОколо 1931
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1885
https://yandex.ru/archive/catalog/11a92f43-53e9-4dc6-8061-94293d33196e/232
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Крещение
27.01.1885
https://yandex.ru/archive/catalog/11a92f43-53e9-4dc6-8061-94293d33196e/232 Воспреемники: деревни Новосидориха крестьянин Герасимов Алексей Калинович и девица Герасимова Евдокия Зосимовна
Бракосочетание
03.10.1912
https://yandex.ru/archive/catalog/e12b2cd6-ed45-4aca-913e-e0d6aa1b7b2e/41
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: (Герасимова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Герасимов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Герасимов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Герасимов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
06.11.1930
Дочь: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна
Смерть
Около 1931
Похороны
Неизвестно