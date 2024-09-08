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Герасимов Григорий Калинович

Место рождения

Новосидориха, Шатура, Московская область

Дата рождения

23.01.1885

Дата смерти

Около 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1885

Отец: Герасимов Калинник Ильин

Мать: Герасимова Евдокия Калинникова

Новосидориха, Шатура, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/11a92f43-53e9-4dc6-8061-94293d33196e/232
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Крещение
27.01.1885
Кривандино, Шатура, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/11a92f43-53e9-4dc6-8061-94293d33196e/232 Воспреемники: деревни Новосидориха крестьянин Герасимов Алексей Калинович и девица Герасимова Евдокия Зосимовна
Бракосочетание
03.10.1912

Жена: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Кривандино, Шатура, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/e12b2cd6-ed45-4aca-913e-e0d6aa1b7b2e/41
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: (Герасимова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Герасимов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Герасимов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Герасимов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Рождение ребёнка
06.11.1930

Дочь: Романова (Герасимова) Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Герасимова (Епифанова) Анастасия Петровна

Новосидориха, Шатура, Московская область
Смерть
Около 1931
Похороны
Неизвестно
Кривандино, Шатура, Московская область

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