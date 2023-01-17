Чудаева (Бояркина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудаева (Бояркина) Мария Егоровна

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Место рождения

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

04.12.1937

Дата смерти

05.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1937

Отец: Бояркин Егор Сергеевич

Мать: Бояркина Татьяна Сидоровна

Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Мордовка 4 ноября
Рождение ребёнка
16.10.1964

Дочь: Глазова Галина Петровна

Отец ребёнка: Чудаев Петр Ильич

Москва, город федерального значения Москва
Мордовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чудаев Петр Ильич

Смерть
05.12.1994
Москва, город федерального значения Москва
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