Чудаева (Бояркина) Мария Егоровна
Место рождения
Дата рождения04.12.1937
Дата смерти05.12.1994
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1937
Отец: Бояркин Егор Сергеевич
Мордовка 4 ноября
Рождение ребёнка
16.10.1964
Дочь: Глазова Галина Петровна
Отец ребёнка: Чудаев Петр Ильич
Мордовка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чудаев Петр Ильич
Смерть
05.12.1994