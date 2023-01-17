Хазова (Федурова) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазова (Федурова) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

После 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.09.1920 ст.

Муж: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Аркадий Преображенский и Андрей Ганцев; по невесте ─ таковые же граждане Павел Зуев и [псаломщик] Григорий Владимиров.
Рождение ребёнка
01.12.1922 ст.

Сын: Хазов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: гражданин села Каралат Иван Леонтьевич Сметанин и того же села гражданка девица Таисия Михайловна Федурова.
Рождение ребёнка
27.11.1924

Сын: Хазов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: граждане села Каралата Дмитрий Михайлович Фидуров и девица Таисия Александровна Казакова.
Смерть
После 1931
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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