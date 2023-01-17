Хазова (Федурова) Клавдия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиПосле 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1920 ст.
Поручители: по жениху ─ граждане села Каралата Аркадий Преображенский и Андрей Ганцев; по невесте ─ таковые же граждане Павел Зуев и [псаломщик] Григорий Владимиров.
Рождение ребёнка
01.12.1922 ст.
Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич
Восприемники: гражданин села Каралат Иван Леонтьевич Сметанин и того же села гражданка девица Таисия Михайловна Федурова.
Рождение ребёнка
27.11.1924
Отец ребёнка: Хазов Яков Леонтьевич
Восприемники: граждане села Каралата Дмитрий Михайлович Фидуров и девица Таисия Александровна Казакова.
Смерть
После 1931