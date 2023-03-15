Матвеева Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Матвеев Иван
Отец ребёнка: Матвеев Василий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Матвеев Семен
Отец ребёнка: Матвеев Василий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Киселева (Матвеева) Мелания
Отец ребёнка: Матвеев Василий
Смерть
Неизвестно