Матвеева Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Матвеев Иван

Отец ребёнка: Матвеев Василий

Рождение ребёнка
1831

Сын: Матвеев Семен

Отец ребёнка: Матвеев Василий

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Киселева (Матвеева) Мелания

Отец ребёнка: Матвеев Василий

Смерть
Неизвестно

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