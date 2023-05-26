Котлова (Васильева) Васса Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: Анастасия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
08.06.1900
Дочь: Сахарова (Котлова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Котлов Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1904
Смерть
1918
Причина смерти: Диабет