Котлова (Васильева) Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлова (Васильева) Васса Васильевна

Место рождения

Кобякино, Судиславский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1856 г.р.

Дети

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1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: Анастасия Васильевна

Кобякино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
08.06.1900

Дочь: Сахарова (Котлова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Котлов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котлов Григорий Андреевич

Кобякино, Судиславский муниципальный район, Костромская область
Смерть
1918
Причина смерти: Диабет

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