Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

08.01.1894

Дата смерти

17.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894

Отец: Устюжанин Василий Васильевич

Мать: Устюжанина (Кирпищикова) Мария Александровна

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслакова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
18.09.1921

Дочь: Тюфякова (Маслакова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич

Смерть
17.01.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.