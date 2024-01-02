Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1894
Дата смерти17.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслакова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
18.09.1921
Дочь: Тюфякова (Маслакова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслаков Николай Григорьевич
Смерть
17.01.1972
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область