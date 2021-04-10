Журавлева (Вебер) Ира Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1942
Дата смерти10.04.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942
Отец: Вебер Эдуард Людвигович
Мать: Вебер Фрида Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2021
город Ахен (нем. Aachen), земля Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия
Похороны
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край