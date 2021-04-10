Журавлева (Вебер) Ира Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Вебер) Ира Эдуардовна

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Место рождения

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.09.1942

Дата смерти

10.04.2021

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1942

Отец: Вебер Эдуард Людвигович

Мать: Вебер Фрида Андреевна

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Владимир Тимофеевич

Смерть
10.04.2021
город Ахен (нем. Aachen), земля Северный Рейн-Вестфалия, Федеративная Республика Германия
Похороны
Неизвестно
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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