Гончарова Стороженко Василиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 16.03.1879 по 15.03.1880
Дата смерти16.03.1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.03.1879 по 15.03.1880
Отец: Павел
Рождение ребёнка
Около 20.05.1910
Сын: Гончаров Александр Егорович
Отец ребёнка: Гончаров Егор
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гончаров Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.1943
Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.