Гончарова Стороженко Василиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Стороженко Василиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 16.03.1879 по 15.03.1880

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 16.03.1879 по 15.03.1880

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.05.1910

Сын: Гончаров Александр Егорович

Отец ребёнка: Гончаров Егор

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Стороженко Иван Иванович

Отец ребёнка: Стороженко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стороженко Иван Иванович

Смерть
16.03.1943
Лобойково Даниловского р-на Волгоградской обл.
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