Ульяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.01.1768
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
Около 03.02.1770
Сын: Глухих Семен
Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
19.07.1774
Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
Около 10.04.1777
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев
Рождение ребёнка
1779
Сын: Глухих Степан
Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1798