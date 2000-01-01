Ульяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 08.01.1768

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
Около 03.02.1770

Сын: Глухих Семен

Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
19.07.1774

Сын: Глухих Борис Емельянов

Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
Около 10.04.1777

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев

Рождение ребёнка
1779

Сын: Глухих Степан

Отец ребёнка: Глухих Емельян Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих Емельян Алексеев

Смерть
До 1798
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