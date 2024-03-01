Александра Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Евграфова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Горбачева Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Горбачева Александра Григорьева

Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Горбачева Федосья Григорьева

Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Григорий Никифоров

Смерть
Неизвестно
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