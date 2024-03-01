Александра Евграфова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Горбачева Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Горбачева Александра Григорьева
Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Горбачева Федосья Григорьева
Отец ребёнка: Горбачев Григорий Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно