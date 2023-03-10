Солодовников (Неизвестно) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Неизвестно) Анастасия Фёдоровна

Солодовников (Неизвестно) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
жена казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.