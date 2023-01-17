Дворченко Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дворченко Дмитрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1965

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1965

Отец: Дворченко Виктор Иванович

Мать: Синельникова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тирасполь, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
02.02.1992

Дочь: Дворченко Юлия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

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