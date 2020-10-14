Чефонова (Простакишина) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чефонова (Простакишина) Пелагея Михайловна

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Место рождения

Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Простакишино

Дата рождения

25.05.1936

Дата смерти

14.10.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Простакишино
Рождение ребёнка
30.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чефонов Василий Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
14.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чефонов Василий Павлович

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чефонов Василий Павлович

Смерть
14.10.2020
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Гатчинский район, Новосветское сельское поселение, кладбище Пижма
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