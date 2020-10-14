Чефонова (Простакишина) Пелагея Михайловна
Место рожденияТюменская обл., Тобольский р-н, д. Простакишино
Дата рождения25.05.1936
Дата смерти14.10.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Простакишино
Рождение ребёнка
30.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чефонов Василий Павлович
Рождение ребёнка
14.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чефонов Василий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2020
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ленинградская область, Гатчинский район, Новосветское сельское поселение, кладбище Пижма