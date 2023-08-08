Пефтиев Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пефтиев Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1931

Дата смерти

Около 2013

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

Около 1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931

Отец: Пефтиев Иван Сергеевич

Мать: Пефтиева Варвара

Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пефтиева Мария Трафимовна

Рождение ребёнка
07.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пефтиева Мария Трафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пефтиева Мария Трафимовна

Смерть
Около 2013
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