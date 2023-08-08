Пефтиев Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1931
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1931
Отец: Пефтиев Иван Сергеевич
Мать: Пефтиева Варвара
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пефтиева Мария Трафимовна
Рождение ребёнка
07.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пефтиева Мария Трафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2013