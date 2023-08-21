Яковлева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1929
Дата смерти27.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929
Рождение ребёнка
14.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковлев Данил Григорьевич
Красноборье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1990