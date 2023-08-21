Яковлева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1929

Дата смерти

27.10.1990

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1929

Отец: Яковлев Иван Данилович

Мать: Яковлева Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
14.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Данил Григорьевич

Красноборье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Данил Григорьевич

Смерть
27.10.1990
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