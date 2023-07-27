Капралова Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1983
Бракосочетание
23.12.1983
Рождение ребёнка
21.02.2008
Сын: Капралов Артём Александрович
Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.2013
Сын: Капралов Лев Александрович
Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
19.05.2020
Дочь: Капралова Мария Александровна
Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович