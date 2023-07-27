Капралова Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капралова Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1983

Отец: Матафонов Владимир Павлович

Мать: Матафонова Людмила Анатольевна

Бракосочетание
23.12.1983

Муж: Капралов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
21.02.2008

Сын: Капралов Артём Александрович

Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
11.02.2013

Сын: Капралов Лев Александрович

Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
19.05.2020

Дочь: Капралова Мария Александровна

Отец ребёнка: Капралов Александр Михайлович

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