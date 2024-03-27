Дмитриенко Анатолий Николаевич
Место рожденияд.Тюканово Кумертауского района БАССР
Дата рождения1961
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2006
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ