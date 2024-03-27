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Дмитриенко Анатолий Николаевич

Место рождения

д.Тюканово Кумертауского района БАССР

Дата рождения

1961

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Тюканово Кумертауского района БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
28.07.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Тюканово Куюргазинского района БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Тюканово Куюргазинского района РБ РФ
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