Дудукин Иван Афанасьевич
Место рожденияКуйбышевская область, Куйбышевский район
Дата рождения12.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудукин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудукин Александр Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.08.1947
Дочь: Дудукина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.04.1965
Сын: Дудукин Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно