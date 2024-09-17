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Дудукин Иван Афанасьевич

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Место рождения

Куйбышевская область, Куйбышевский район

Дата рождения

12.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудукин Николай Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудукин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудукин Александр Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.08.1947

Дочь: Дудукина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.04.1965

Сын: Дудукин Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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