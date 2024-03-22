Локалин Василий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Шуртакова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
17.10.1879
Сын: Локалин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
После 1979
Дочь: Клещёва Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заплатина Полина Васильевна
Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Локалина Дарья Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1920
Причина смерти: тиф