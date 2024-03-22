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Локалин Василий Матвеев

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Локалин Матвей Григорьев

Мать: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Шуртакова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.10.1879

Сын: Локалин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1979

Дочь: Клещёва Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заплатина Полина Васильевна

Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Локалина Дарья Иванова

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локалина Дарья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1920
Причина смерти: тиф
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