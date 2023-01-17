(Маркасьян) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Маркасьян) Ольга

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Место рождения

с.Новосветловка Арыкбалыкский р-н Кокчетавская обл

Дата рождения

09.06.1974

Дата смерти

23.11.1993

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1974

Отец: Леонид

Мать: не указана

с.Новосветловка Арыкбалыкский р-н Кокчетавская обл
Смерть
23.11.1993
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
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