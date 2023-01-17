Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Маркасьян) Ольга
(Маркасьян) Ольга
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
с.Новосветловка Арыкбалыкский р-н Кокчетавская обл
Дата рождения
09.06.1974
Дата смерти
23.11.1993
Пол
Женский
Отец
Леонид
1940 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1974
Отец:
Леонид
Мать: не указана
с.Новосветловка Арыкбалыкский р-н Кокчетавская обл
Смерть
23.11.1993
Макинск
, Буландынский район, Акмолинская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия