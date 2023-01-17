Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна

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Место рождения

Одесса, Украина

Дата рождения

03.08.1880

Дата смерти

25.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Украина
Место жительства
С 1917 по 1966
Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.1966
Париж, Франция
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