Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна
Место рожденияОдесса, Украина
Дата рождения03.08.1880
Дата смерти25.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Одесса, Украина
Место жительства
С 1917 по 1966
Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.04.1966
Париж, Франция