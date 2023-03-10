Колыбин Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1917
Дата смерти01.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1948
Дочь: Вдовиченко Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
13.06.1950
Дочь: Власова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
02.11.1951
Сын: Колыбин Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
14.02.1956
Дочь: Колыбина Галина Дмитреевна
Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1978