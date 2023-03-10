Колыбин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колыбин Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1917

Дата смерти

01.03.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1948

Дочь: Вдовиченко Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
13.06.1950

Дочь: Власова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
02.11.1951

Сын: Колыбин Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.02.1956

Дочь: Колыбина Галина Дмитреевна

Мать ребёнка: Колыбина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колыбина Валентина Александровна

Смерть
01.03.1978
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