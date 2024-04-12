Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1818 по 1822
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1822
Отец: Александр Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Петровна (Гальцева)) Пелагея Петровна
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Петровна (Гальцева)) Агафья Петровна
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Петровна (Гальцева)) Ульяна Петровна
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна
Смерть
После 1858