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Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1818 по 1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1818 по 1822

Отец: Александр Тихонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гальцева) Ефимия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Петровна (Гальцева)) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Петровна (Гальцева)) Агафья Петровна

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Варахиилварлаам Петрович

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Петровна (Гальцева)) Ульяна Петровна

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: (Гальцева) Аграфена Яковлевна

Смерть
После 1858

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