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Наумов Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.08.2005

Жена: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2006

Сын: Наумов Даниил Евгеньевич

Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.2013

Сын: Наумов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
31.03.2021

Сын: Наумов Фёдор Евгеньевич

Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна

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