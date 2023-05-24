Наумов Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.08.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.02.2006
Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.2013
Сын: Наумов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
31.03.2021
Мать ребёнка: Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна