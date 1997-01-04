Батяйкина Феодосия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1903
Дата смерти04.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903
Отец: Батяйкин Ефим Михайлович
Мать: Мария Леонтьевна
Бракосочетание
07.02.1920
Рождение ребёнка
15.05.1924
Сын: Видякин Максим Николаевич
Отец ребёнка: Видякин Николай Антонович
Дегилевка, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
04.01.1997