Батяйкина Феодосия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батяйкина Феодосия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1903

Дата смерти

04.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1903

Отец: Батяйкин Ефим Михайлович

Мать: Мария Леонтьевна

Бракосочетание
07.02.1920

Муж: Видякин Николай Антонович

Рождение ребёнка
15.05.1924

Сын: Видякин Максим Николаевич

Отец ребёнка: Видякин Николай Антонович

Дегилевка, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
04.01.1997

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