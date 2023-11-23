Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвей Васильевич (1738 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Крестовоздвиженского собора г.Романов-Борисоглебска. Жена его Прасковья Иосифовна (1740-?), дочь священника Иосифа Я... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Прасковья Иосифова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иоанн Матвеев
Мать ребёнка: Прасковья Иосифова
Смерть
Неизвестно