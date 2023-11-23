Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Васильев

Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвей Васильевич (1738 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник Крестовоздвиженского собора г.Романов-Борисоглебска. Жена его Прасковья Иосифовна (1740-?), дочь священника Иосифа Я... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Иосифова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Прасковья Иосифова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Прасковья Иосифова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.