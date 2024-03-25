Ипат
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ипатова
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федосья Ипатова
Мать ребёнка: Анна Кириллова
МК 1780-1805гг. - Восприемник Елизаветы Сергеевой, своей племянницы.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кириллова
Рождение ребёнка
1753 ст.
Сын: Сергей Ипатов
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Федор Ипатов
Мать ребёнка: Анна Кириллова
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Смерть
Неизвестно