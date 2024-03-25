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Ипат

Место рождения

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ипатова

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федосья Ипатова

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МК 1780-1805гг. - Восприемник Елизаветы Сергеевой, своей племянницы.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кириллова

Рождение ребёнка
1753 ст.

Сын: Сергей Ипатов

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Федор Ипатов

Мать ребёнка: Анна Кириллова

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Исповед.ведомости за 1798-1799гг.
Смерть
Неизвестно

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