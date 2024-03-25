Шихалева (Соболевская) Параскева Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Соболевский Трофим Федорович
Бракосочетание
12.07.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1873
Сын: Шихалев Гавриил Герасимович
Отец ребёнка: Шихалев Герасим Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.04.1875
Дочь: Шихалева Мавра Герасимовна
Отец ребёнка: Шихалев Герасим Афанасьевич
Смерть
Неизвестно