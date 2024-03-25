Шихалева (Соболевская) Параскева Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихалева (Соболевская) Параскева Трофимовна

Место рождения

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Соболевский Трофим Федорович

Мать: не указана

Крутиха, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
12.07.1863

Муж: Шихалев Герасим Афанасьевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.07.1873

Сын: Шихалев Гавриил Герасимович

Отец ребёнка: Шихалев Герасим Афанасьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.04.1875

Дочь: Шихалева Мавра Герасимовна

Отец ребёнка: Шихалев Герасим Афанасьевич

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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