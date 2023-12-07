Ефимов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.02.1989
Сын: Ефимов Семён Владимирович
Мать ребёнка: Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна