Ефимов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов Владимир Викторович

Ефимов Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1961

Отец: Ефимов Виктор Яковлевич

Мать: Ефимова Быстрякова Антонина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
31.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.02.1989

Сын: Ефимов Семён Владимирович

Мать ребёнка: Ефимова Аношина Татьяна Сергеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.