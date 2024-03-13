Миньков Игорь Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миньков Игорь Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

Дети

1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: Миньков Валера Иванович

Мать: Минькова Ольга

Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1999

Дочь: Катя Игоревна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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