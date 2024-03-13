Миньков Игорь Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975
Отец: Миньков Валера Иванович
Мать: Минькова Ольга
Место жительства
Неизвестно
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Катя Игоревна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана