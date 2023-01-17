Шостакович Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостакович Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1906

Дата смерти

09.08.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1906 по 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1941 по 1943
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1943 по 1975
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.08.1975
Москва, город федерального значения Москва
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