Шостакович Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1906
Дата смерти09.08.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1906 по 1941
Место жительства
С 1941 по 1943
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1943 по 1975
Смерть
09.08.1975