Щапин Юрий
Место рожденияМосква, СССР
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, СССР
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Житник Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Щапина Дорис Семеновна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Щапин Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Щапина Дорис Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щапина Дорис Семеновна
Смерть
Неизвестно
Москва, СССР