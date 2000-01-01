Щапин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щапин Юрий

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Место рождения

Москва, СССР

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, СССР
Рождение ребёнка
1959

Дочь: Житник Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Щапина Дорис Семеновна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Щапин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Щапина Дорис Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щапина Дорис Семеновна

Смерть
Неизвестно
Москва, СССР
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