Галимзада Фазулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Вазифа Идиятулла
Отец ребёнка: Идиятулла Гибетулла
Каркали, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Идиятулла Гибетулла
Смерть
Неизвестно