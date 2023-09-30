Латышева (Мелентьева) Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Мелентьева) Светлана Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Латышев Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Латышев Анатолий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Анатолий Ильич

Рождение ребёнка
06.12.1989

Дочь: Третяк (Латышева) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Латышев Анатолий Ильич

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