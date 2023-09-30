Латышева (Мелентьева) Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Латышев Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Латышев Анатолий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1989
Дочь: Третяк (Латышева) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Латышев Анатолий Ильич