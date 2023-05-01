Хвостикова Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Василий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Дочь: Хвостикова Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Дочь: Хвостикова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Дочь: Хвостикова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Никита Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Дочь: Хвостикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Константин Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Дочь: Хвостикова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич
Сын: Хвостиков Александр Иванович
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич