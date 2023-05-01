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Хвостикова Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1892 ст.

Муж: Хвостиков Иван Григорьевич

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.08.1895

Дочь: Хвостикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1897

Сын: Хвостиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1898

Сын: Хвостиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: Хвостикова Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
26.02.1902

Дочь: Хвостикова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: Хвостикова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Хвостиков Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
25.05.1905

Сын: Хвостиков Никита Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Хвостиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.02.1908

Дочь: Хвостикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1909

Сын: Хвостиков Константин Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Хвостиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
20.01.1912

Дочь: Хвостикова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1913

Сын: Хвостиков Александр Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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