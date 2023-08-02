Макарова (Авдеева) Оксинья Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Авдеева) Оксинья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

11.05.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.05.1856
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