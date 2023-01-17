Тюльпанова (Громова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1880 ст.
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.
Дочь: Мосевич Мария Владимировна
Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович
Вологодская губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.
Сын: Тюльпанов Александр Владимрович
Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович
Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.
Дочь: Тюльпанова Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1933