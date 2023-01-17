Тюльпанова (Громова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюльпанова (Громова) Любовь Ивановна

Тюльпанова (Громова) Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1880 ст.

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1905 ст.

Дочь: Мосевич Мария Владимировна

Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович

Вологодская губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906 ст.

Сын: Тюльпанов Александр Владимрович

Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
22.02.1910 ст.

Дочь: Тюльпанова Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Тюльпанов Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльпанов Владимир Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Доворец, Солецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1933
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close