Завагин Юрий Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завагин Юрий Нестерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1955

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 06.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завагина Галина

Рождение ребёнка
13.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завагина Галина

Смерть
Около 1995

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