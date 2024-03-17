Завагин Юрий Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1955
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 06.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завагина Галина
Рождение ребёнка
13.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завагина Галина
Смерть
Около 1995