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Черняев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

08.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
08.10.1889 ст.
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Произведён во диакона к Николаевской Верхнееденгской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
06.09.1892 ст.
Лодейное, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Посвящён во священника к Казанской Шабановской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1892

Жена: Черняева Александра Платоновна

Лодейное, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Черняева Мария Павловна

Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна

Лодейное, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Черняев Борис Павлович

Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна

Лодейное, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
30.12.1899 ст.
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Перемещён к Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1906

Сын: Черняев Сергей Павлович

Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Черняев Платон Павлович

Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
02.07.1912 ст.
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Уволен за штат.
Смерть
08.10.1912 ст.
Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Черняев Александр Павлович

Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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