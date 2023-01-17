Черняев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти08.10.1912 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
08.10.1889 ст.
Матвеево, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Произведён во диакона к Николаевской Верхнееденгской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
06.09.1892 ст.
Посвящён во священника к Казанской Шабановской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1892
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Черняева Мария Павловна
Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна
Работа или профессия
30.12.1899 ст.
Перемещён к Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологодского уезда.
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна
Работа или профессия
02.07.1912 ст.
Уволен за штат.
Смерть
08.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черняев Александр Павлович
Мать ребёнка: Черняева Александра Платоновна