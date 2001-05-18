Князев Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1931
Дата смерти18.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1957
Дочь: Князева Наталья Петровна
Мать ребёнка: Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна
Смерть
18.05.2001
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно