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Князев Пётр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1931

Дата смерти

18.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1957

Дочь: Князева Наталья Петровна

Мать ребёнка: Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Князева (Дегтярёва) Евдокия Игнатьевна

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Смерть
18.05.2001
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край

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