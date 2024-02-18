Краснова (Смирнова) Валентина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.?
Отец: Смирнов Дмитрий Никандрович
Мать: Смирнова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснов Юрий
Рождение ребёнка
19.08.1962
Дочь: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.07.1966
Отец ребёнка: Краснов Юрий
Смерть
Неизвестно