Краснова (Смирнова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Смирнова) Валентина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.?

Отец: Смирнов Дмитрий Никандрович

Мать: Смирнова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснов Юрий

Рождение ребёнка
19.08.1962

Дочь: Селуянова (Краснова) Диана Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Лида, Лидский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
24.07.1966

Сын: Краснов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Краснов Юрий

Смерть
Неизвестно

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