Смолякова Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова Васса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

08.07.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1890

Муж: Смоляков Михаил Спиридонович

Рождение ребёнка
14.07.1891 ст.

Сын: Смоляков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Смоляков Михаил Спиридонович

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
08.07.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
09.07.1894 ст.
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Погребение совершал священник Дмитрий Меркуриев с запрещённым дьяконом Никанором Емельяновым на отведённом кладбище по отношению Чесноковского поселкового правления от 8 июля 1894 года за № 769.
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