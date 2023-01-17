Смолякова Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти08.07.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1890
Рождение ребёнка
14.07.1891 ст.
Сын: Смоляков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Смоляков Михаил Спиридонович
Смерть
08.07.1894 ст.
Похороны
09.07.1894 ст.
Погребение совершал священник Дмитрий Меркуриев с запрещённым дьяконом Никанором Емельяновым на отведённом кладбище по отношению Чесноковского поселкового правления от 8 июля 1894 года за № 769.