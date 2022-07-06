Шакирова (Белоус) Любовь Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирова (Белоус) Любовь Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1941

Дата смерти

06.07.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шакиров Макбул Мусалинович

Место жительства
Неизвестно
Украина
Рождение ребёнка
14.01.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шакиров Макбул Мусалинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.07.2022
Украина

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