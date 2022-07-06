Шакирова (Белоус) Любовь Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1941
Дата смерти06.07.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина
Рождение ребёнка
14.01.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шакиров Макбул Мусалинович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.07.2022
Украина